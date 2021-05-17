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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تقني: 4 إجراءات مهمة حال سحب مبلغ من بطاقتك الائتمانية دون علمك

تقني: 4 إجراءات مهمة حال سحب مبلغ من بطاقتك الائتمانية دون علمك
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي نصائح مهمة لعملاء البنوك والمصارف في حال سحب مبلغ من رصيد البطاقة الائتمانية ولم يعرف صاحبها من قام بالسحب.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا تم سحب مبلغ من بطاقتك الإئتمانية ولا تعرف من قام بالسحب، فيجب عليك فعل التالي فوراً – حتى لو كان مبلغاً بسيطاً”:

*اتصل بالبنك لإيقاف البطاقة مؤقتاً.

*اسأل البنك عن مصدر السحب.

*حاول الدخول على الخدمة وإلغاء البطاقة منها.

*إذا تعذر ذلك اطلب من البنك إلغاء البطاقة وإصدار جديدة.

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