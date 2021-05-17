ارتفاع أسعار النفط وبرنت يقترب من 70 دولار للبرميل

تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، مساء اليوم الاثنين مدعومة باعادة فتح اقتصادات أوروبية وتزايد الطلب الأمريكي، بعد أن كانت تراجعت في وقت سابق من الجلسة بسبب قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في آسيا وبيانات فاترة بشأن إنتاج المصانع في الصين.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 75 سنتا، أو 1.1 %، لتسجل عند التسوية 69.46 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 90 سنتا، أو 1.4 %، لتبلغ عند التسوية 66.27 دولار للبرميل، وذلك بحسب رويترز.