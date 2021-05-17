«المصلح» يوضح فضيلة صيام ستة أيام من شوال (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، فضيلة صيام ستة أيام من شهر شوال.

وقال المصلح: في الحديث الشريف عن أيوب الأنصاري –رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر”.

وأضاف المصلح: “هذا الحديث الشريف فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة صيام ستة أيام بعد صيام رمضان، فقال من صام رمضان وهو الشهر الذي فرص الله صيامه على أهل الإسلام، ثم أتبعه أي أعقب هذا الصيام بصيام ستة أيام من شوال، وشوال هو الشهر العاشر الذي يلي رمضان ويعقبه وهو أول أشهر الحج، فإذا صام ستة أيام منه مع صيام رمضان تحقق له هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان كصيام الدهر، والمقصود بالدهر السنة، أي كأنه صام السنة كاملة.