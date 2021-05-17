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شرطة الرياض تطيح بمواطن و3 مخالفين لنظام الإقامة امتهنوا سرقة المتاجر

شرطة الرياض تطيح بمواطن و3 مخالفين لنظام الإقامة امتهنوا سرقة المتاجر
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تواصل- فريق التحرير:
تمكنت شركة منطقة الرياض من القبض على 3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية لتورطهم في سرقة المتاجر.
وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المتاجر وما تحويه من أموال، باستخدام مركبتين مسروقتين، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (250,000) ريال.
وجرى استرداد المركبتين، وإيقافهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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