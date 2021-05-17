الهيئة الملكية لمدينة الرياض : رفع الإيقاف عن أجزاء من مخططي «2351/6» و «2351/7» بحي «لبن» والسماح بالتصرف بها

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن صدور قرار يقضي برفع الإيقافالمؤقت عن أجزاء من مخططي (2351/6 و 2351/7) بحي لبن غرب الرياض، والسماح بالتصرف بها، وذلك بعد الانتهاء من دراسة المنطقة وتقييمها عمرانيًا بهدف رفع مستوى الخدمات والمرافق بها.

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن هذا القرار الصادر بشأن الأراضي في المدينة يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والدراسات التي تتم في مختلف مناطق المدينة تمهيدًا لتنفيذ استراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى تنمية اقتصاد العاصمة وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد السكان بحلول 2030، ومن المتوقع أن تسهم استراتيجية الرياض في تحقيق نمو مدروس للمدينة حتى تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة في 2030.

وتستقبل الهيئة استفسارات المستفيدين وأصحاب الأراضي في هذه المخططات وذلك بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم 8001240800 الذي يعمل من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً.