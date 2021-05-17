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14 وظيفة شاغرة لدى شركة المياه الوطنية بعدة مدن

14 وظيفة شاغرة لدى شركة المياه الوطنية بعدة مدن
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية عن توفر 14 وظيفة إدارية وهندسية لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بفروع الشركة في عدة مدن.

وأوضحت الشركة أن التقديم على الوظائف متاح للمواطنين فقط؛ وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظـــائف:

1- أخصائي التوظيف. (أبها)

(Recruitment Specialist)

2- رئيس قسم المدفوعات. (أبها)

(Payments Section Head)

3- رئيس قسم دفتر الأستاذ العام. (أبها)

(General Ledger Section Head)

4- رئيس قسم الأصول الثابتة. (أبها)

(Fixed Assets Section Head)

5- أخصائي تخطيط (الباحة).

(Planning Specialist)

6- اخصائي تحقيق (الباحة جازان).

(Investigation Specialist)

7- أخصائي عمليات ميدانية. (الباحة)

(Field Operation Specialist)

8- مهندس تشغيل المحطات. (نجران، جازان)

(Plants Operation Engineer)

9- مهندس صيانة المحطات. (جازان)

(Plants Maintenance Engineer)

10- مهندس عمليات الشبكة. (جازان، عسير)

(Network Operation Engineer)

11- مهندس صيانة الشبكة. (جازان)

(Network Maintenance Engineer)

12- مهندس تخطيط الطلبات العاجلة. (الباحة)

(Emergency & Demand Planning Engineer)

13- أخصائي تخطيط القوى العاملة الاستراتيجية.

(Strategic Workforce Planning Specialist)

14- مدير رعاية الموظفين.

(Employee Care Director).

التقديم:

وأشارت المياه الوطنية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي اضغط هنــا ).

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