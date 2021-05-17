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مدير جمارك منفذ «العمري»: عبور 450 مركبة سعودية إلى الأردن خلال 16 ساعة

مدير جمارك منفذ «العمري»: عبور 450 مركبة سعودية إلى الأردن خلال 16 ساعة
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تواصل- فريق التحرير:

كشف مدير جمارك منفذ “العمري” البري الأردني العقيد أحمد القرعان عبور قرابة 450 مركبة سعودية قادمة للأردن خلال 16 ساعة بعد فتح المنافذ البرية بين الأردن والمملكة العربية السعودية.

وأوضح القرعان أن عدد المواطنين والمواطنات الذين عبروا المنفذ البري لزيارة المملكة الأردنية بلغ أكثر من “2000 ” مواطن ومواطنة خلال الساعات الماضية ، وفقاً لـ”الرياض”.

وقال القرعان “كافة الإجراءات تمت بتنسيق مباشر بين المنفذ الأردني ومنفذ الحديثة البري السعودي” وقدم شكره لكافة العاملين في المنفذ السعودي على حسن تعاونهم وتعاملهم، مشيراً إلى أن اجراءات السفر للأردن واضحة ومتوفرة على مواقع وزارة الداخلية والأمن العام الأردني .

 

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