تقني يوضح طريقة سهلة لتسريع خدمة الإنترنت

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أوضح سمير الجنيد، الخبير التقني وعضو لجنة توعية المستهلك بالغرفة التجارية، طريقة تسريع خدمة الإنترنت.
وقال الجنيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن أحد الطرق لتسريع الإنترنت هو تحديد الحجم الأقصى للحزمة في كل مرة وتختصر بـMTU وتعني Maximum Transmission Unit = وحدة النقل القصوى.
وأضاف سمير الجنيد أن هذه الطريقة ستزيد من كفاءة اتصالك ولكن بشكل بسيط لن تتجاوز 5%”.
وتابع الخبير التقني سمير الجنيد أنه يمكن تطبيق هذه الطريقة كما هو موضح في المقطع التالي (اضغط هنا).
تسريع#الإنترنت
أحد الطرق لذلك هو تحديد الحجم الأقصى للحزمة في كل مرة
وتختصر بـMTU
Maximum Transmission Unit = وحدة النقل القصوى
💻لتطبيق الطريقة:https://t.co/TaKf36RxU0
هذه الطريقة ستزيد من كفاءة اتصالك ولكن بشكل بسيط لن تتجاوز 5%https://t.co/azihtU84MXpic.twitter.com/nbmjKJhQBj
— سمير الجنيد (@SamirJunaid)May 17, 2021