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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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تقني يوضح طريقة سهلة لتسريع خدمة الإنترنت

تقني يوضح طريقة سهلة لتسريع خدمة الإنترنت
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح سمير الجنيد، الخبير التقني وعضو لجنة توعية المستهلك بالغرفة التجارية، طريقة تسريع خدمة الإنترنت.

وقال الجنيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن أحد الطرق لتسريع الإنترنت هو تحديد الحجم الأقصى للحزمة في كل مرة وتختصر بـMTU وتعني Maximum Transmission Unit = وحدة النقل القصوى.

وأضاف سمير الجنيد أن هذه الطريقة ستزيد من كفاءة اتصالك ولكن بشكل بسيط لن تتجاوز 5%”.

وتابع الخبير التقني سمير الجنيد أنه يمكن تطبيق هذه الطريقة كما هو موضح في المقطع التالي (اضغط هنا).

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