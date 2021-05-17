تقني يوضح طريقة سهلة لتسريع خدمة الإنترنت

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أوضح سمير الجنيد، الخبير التقني وعضو لجنة توعية المستهلك بالغرفة التجارية، طريقة تسريع خدمة الإنترنت.

وقال الجنيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن أحد الطرق لتسريع الإنترنت هو تحديد الحجم الأقصى للحزمة في كل مرة وتختصر بـMTU وتعني Maximum Transmission Unit = وحدة النقل القصوى.

وأضاف سمير الجنيد أن هذه الطريقة ستزيد من كفاءة اتصالك ولكن بشكل بسيط لن تتجاوز 5%”.

وتابع الخبير التقني سمير الجنيد أنه يمكن تطبيق هذه الطريقة كما هو موضح في المقطع التالي (اضغط هنا).