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«حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدعم للدفعة الـ 42

«حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدعم للدفعة الـ 42
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 42 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان برنامج برنامج حساب المواطن قد أودع قبل أيام قليلة، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال منها 734 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1053 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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