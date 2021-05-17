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قوات الاحتلال تقصف قطاع غزة بـ8 قذائف فوسفورية محظورة دولياً

قوات الاحتلال تقصف قطاع غزة بـ8 قذائف فوسفورية محظورة دولياً
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأثنين، أن قوات الاحتلال أطلقت منذ الصباح 8 قذائف فوسفورية محظورة دولياً على القطاع.
ونشرت قناة ” العربية” مقطعاً يظهر حجم الدمار الذي لحق بالقطاع جراء استخدام القنابل الفسفورية المحرمة دولياً.

كما يظهر المقطع محاولات الدفاع المدني بالقطاع إخماد حرائق اشتعلت بعدة مباني جراء القصف الصهيوني على غزة.
واستشهد أربعة فلسطينيين اليوم، وأصيب آخرون، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن مواطناً استشهد جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية بصاروخ مركبة مدنية بالقرب من الميناء غرب مدينة غزة، وآخران كانا موجودين بالقرب من المكان.
وأضافت المصادر أن مواطناً استشهد وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من المنازل في بلدتي بيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة.
وأشارت المصادر إلى أن طائرات الاحتلال قصفت عدداً من المنازل، مما أدى لاستشهاد مواطن في بلدة جباليا، وإصابة أكثر من 15 آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي شرق بيت لاهيا.

 

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