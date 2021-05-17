بعد التحديثات الجديدة.. كيف تتجنب الحظر على واتساب؟

تواصل – وكالات:

طمأن تطبيق واتساب الكثيرين بشأن التحديثات الجديدة، حيث أكد أنه لن يحذف أي حسابات أو محادثات على واتساب في 15 مايو بعد تحديث سياسات الخصوصية.

وأوضح الموقع أن المستخدمين سيحظون بفرصة طيلة أسابيع، وبعد تذكيرات، لقبول الشروط، قبل فقدان وظائف حساباتهم على واتساب.

وستكون التذكيرات لقبول الشروط مستمرة، وستمنع المستخدم من استخدام التطبيق بسهولة قبل الموافقة على شروط الخصوصية الجديدة.

هذا ولن يتلقى المستخدم بعد أسابيع من التذكير المكالمات، والإشعارات وسيتوقف واتساب عن إرسال الرسائل والمكالمات إلى الهاتف.

ولن يكون أمام المستخدم غير قبول شروط واتساب الجديدة، أو تعطيل الحساب وفق صحيفة “صن” البريطانية.