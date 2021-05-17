الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أمريكا تزود الكيان الصهيوني بصفقة أسلحة وصواريخ بقيمة 735 مليون دولار

أمريكا تزود الكيان الصهيوني بصفقة أسلحة وصواريخ بقيمة 735 مليون دولار
0

تواصل – وكالات :

وافقت إدارة الرئيس الأميركية جو بايدن على بيع أسلحة وصواريخ دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار أميركي إلى الكيان الصهيوني ، الأمر الذي أثار انتقادات من بعض أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الرافضين لدعم حكومة بنيامين نتانياهو.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز، أنه تم إخطار الكونجرس الأميركي رسميًا بصفقة بيع الأسلحة إلى الكيان الصهيوني في الخامس من شهر مايو الجاري.

ويأتي الإعلان عن صفقة الأسلحة الأميركية إلى دولة الاحتلال وسط حرب تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ ثمانية أيام، راح ضحيتها نحو 200 قتيل فلسطيني، نصفهم تقريبا أطفال ونساء.

مواد ذات صلة

طيران الكيان الصهيوني يواصل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة

طيران الكيان الصهيوني يواصل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة

بطلب من المملكة.. اجتماع طارئ لوزراء خارجية «التعاون الإسلامي» غداً

بطلب من المملكة.. اجتماع طارئ لوزراء خارجية «التعاون الإسلامي» غداً

يضم مكتب الإخبارية.. قوات الاحتلال تدمر ثاني أكبر برج سكني في غزة (فيديو)

يضم مكتب الإخبارية.. قوات الاحتلال تدمر ثاني أكبر برج سكني في غزة (فيديو)

بينهم 31 طفلاً.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 136 شهيداً

بينهم 31 طفلاً.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 136 شهيداً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>