وظائف شاغرة للجنسين بمشروع نيوم.. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، اليوم الاثنين، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي ميكانيكي أول، أخصائي أمن أنظمة البنية التحتية وعملياتها، مدير الأعمال/ الهيدروجين، مهندس البيانات المؤسسي، أخصائي عمليات القيادة والسيطرة، مدير أنشطة التصميم.

وأضافت إدارة مشروع مدينة نيوم، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).