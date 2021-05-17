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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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أبرزها أمراض القلب.. أضرار صحية عديدة من الإفراط في تناول ملح الطعام

أبرزها أمراض القلب.. أضرار صحية عديدة من الإفراط في تناول ملح الطعام
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تواصل – فريق التحرير:

نصح المركز الاتحادي للتغذية بضرورة عدم الإفراط في تناول الملح، لكونه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وأكد المركز أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، منها الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية.

وأضاف المركز أن الإفراط في تناول الملح يؤذي أيضاً إلى حدوث أضرار بالكبد، والكلى، والإصابة بالسمنة، وسرطان المعدة.

ونصح المركز بألا يزيد تناول الملح يومياً، عن 5 جرامات، وفق منظمة الصحة العالمية، وذلك بالابتعاد عن الوجبات السريعة، والأطعمة الجاهزة، وبتناول الأطعمة الطازجة.

 

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