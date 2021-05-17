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تداولات بلغت 7.7 مليار ريال.. ارتفاع مؤشر سوق الأسهم قرب 10400 نقطة

تداولات بلغت 7.7 مليار ريال.. ارتفاع مؤشر سوق الأسهم قرب 10400 نقطة
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تواصل – الرياض:

أنهى سوق الأسهم، اليوم الإثنين، الجلسة الأولى بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مرتفعا بأكثر من 0.7 في المائة ليقترب المؤشر العام من مستوى 10400 نقطة، بدعم رئيسي من قطاع البنوك.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10396 نقطة مرتفعا 74 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.77 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 298.2 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 334.5 ألف صفقة.

وجاءت أسهم مصرف الراجحي على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعه بنحو 1.9 في المائة ليعود السهم فوق مستوى 100 ريال مجدد، تلاه سهم كهرباء السعودية محققه مكاسب بلغت 4.9 في المائة.

وتراجعت أسهم “أرامكو السعودي” بنحو 0.7 في المائة، حيث يتداول السهم دون أحقية أرباح، فيما انخفضت أسهم جرير بنحو 2.8 في المائة بعد ما بلغ السهم في الجلسة السابقة أعلى مستوى منذ الإدراج.

كذلك سجل سهم اتحاد الاتصالات “موبايلي” بنهاية تعاملات اليوم الاثنين أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015، حيث أغلق السهم عند 32.95 ريال بعد ارتفاعه بأكثر من 3.6 في المائة

كما، صعدت أسهم 117 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم تبوك الزراعية بعد صعود السهم بالحد الأعلى، تلاه وحدات جدوى ريت الحرمين 7.4 في المائة.

أيضا ارتفعت كل من المجموعة السعودية، عطا التعلمية، المعذر ريت، ميفك ريت بأكثر من 5 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 74 شركة تصدرها أسهم اتحاد الخليج الاهلية بنحو 8.3 في المائة بعد إعلان الشركة عن ارتفاع كبير في خسائرها للرب الأول من العام الجاري قبل الزكاة والتي بلغت 56.79 مليون ريال مقابل 6.1 مليون ريال للفترة المماثلة.

كذلك تراجعت على أسهم أمانة للتأمين وأسواق العثيم وكذلك فتيحي بما يزيد عن 2 في المائة.

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