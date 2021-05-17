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«لم أُنجب أبناء ولا بنات ليدعون لي».. تفاعل واسع مع وصية معلمة بمكة بعد وفاتها بـ«كورونا»

«لم أُنجب أبناء ولا بنات ليدعون لي».. تفاعل واسع مع وصية معلمة بمكة بعد وفاتها بـ«كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رسالة وداع مؤثرة من إحدى المعلمات بمكة إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت المعلمة وتدعى سوزان، إحدى منسوبات بالثانوية 12 بمكة المكرّمة، في رسالتها : “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الحمد لله على كل حال أنا مصابة بكورونا وتعبانة وتحت الأكسجين؛ إذا خرجت فهذا من فضل ربي، وإن أخذ الله وداعته فلله الحمد”.

وأضافت : “وصيتي لكم، أنا لم أنجب أبناء ولا بنات ليدعون لي بالرحمة، فأنتم أملي بعد انقطاع عملي، أوصيكم أنتم وبناتكم بناتي خلوهم يدعون لي بالرحمة وصيتي لا تنسوها طلبتكم والله إنني تعبانة مرة”.

وتفاعل المغردون مع وصية المعلمة الراحلة سوزان، حيث قال حمود الشريف : “توفيت يوم أمس الأخت المعلمة سوزان المصري، بالثانوية 12 بتعليم مكة بعد إصابتها بفايروس كورونا، وكانت هذه وصيتها لزميلاتها بالمدرسة قبل وفاتها رحمها الله، فلا تنسوها جميعاً من الدعاء، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جنانك، أحسن الله عزاء أهلها وذويها وزميلاتها و طالباتها”.

وقال عماد الشريف: “خلوهم يدعون لي بالرحمة.. بهذه الكلمات أرسلت المعلمة سوزان المصري وصيتها لزميلاتها في المدرسة بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا ثم توفيت لاحقاً، الله يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها وزميلاتها”.

وقالت تغريد المصري: “سوزان المصري هذه آخر كلماتها حبيبتي لنا أخواتها وأهلها وصديقاتها وزميلاتها، ذهبتي يا أختي لمن هو أرحم بك من الأم بطفلها، أخذ الله وداعته لترتاحي من هذه الدنيا وهمها غفر الله لك ورحمك وتغمد روحك الجنه وتقبلك من الشهداء عنده اللهم آمين”.

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