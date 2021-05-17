هل يمكن السفر إلى البحرين بالهوية الوطنية؟.. «متحدث الجوازات» يحسم الجدل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حسمت المديرية العامة للجوازات الجدل القائم بشأن السماح للمواطنين بالسفر إلى البحرين بموجب الهوية الوطنية فقط.

وأكد المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي، أن السفر إلى البحرين بالهوية الوطنية لا يزال معلقاً حتى الآن.

وقال العتيبي في لقاء مع قناة “الإخبارية”: إن الجوازات طبقت التعليمات حسبما وردت مؤخراً بشأن السفر إلى البحرين، لافتا إلى أن الساري حالياً جواز السفر وليست الهوية الوطنية.

وأشار إلى أن الجهات العاملة بجسر الملك فهد تعمل كمنظومة واحدة وبتنسيق دائم وهو الأمر الذي ساهم في استيعاب الأعداد الكبيرة من المسافرين.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في بيان لها، أمس، اشتراطات السفر إلى البحرين وهي:

1. أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم (18) عاماً.

2. أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا) محصّنًا، أكمل جرعات لقاح (كوفيد 19) أو محصّنًا متعافي. ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.

ويستثنى من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.