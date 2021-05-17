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بشرى لصغار المزارعين.. منتج جديد يوفر حلولاً تمويلية ويدير المخاطر والتدفقات (فيديو)

بشرى لصغار المزارعين.. منتج جديد يوفر حلولاً تمويلية ويدير المخاطر والتدفقات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

زف منير السهلي، مدير عام صندوق التنمية الزراعية، بشرى سارة لصغار المزارعين بالمملكة.

وأشار خلال لقاء له في برنامج “في العلن” المذاع عبر “قناة السعودية” إلى أن منتج تمويل الزراعة التعاقدية يهدف إلى تمكين صغار المزارعين من حلول تمويلية.

وأضاف: البرنامج يهدف أيضا إلى إكمال سلسلة الإمداد من خلال ربط صغار المزارعين بأهم المستفيدين من المنتجات حيث يدخل الصندوق كطرف ثالث في هذه العلاقة، ويمول صغار المزارعين ويتم تقديم المنتجات حسب المستهدفات من المستوردين أو المستهلكين الأساسين.

وأكد مدير عام صندوق التنمية الزراعية، أنه يتم الاتفاق على حجم الإنتاج وسعر المحصول منذ البداية ليعرف حجم التمويل وحجم أرباحه ولا يتفاجأ بتقلبات الأسعار، لافتا إلى أن ذلك يقلل مخاطر كبيرة بالنسبة للزراعة.

وأشار إلى أن برنامج تمويل الزراعة التعاقدية يهدف لمساعدة صغار المزارعين على إدارة المخاطر وإدارة التدفقات النقدية وخلق سوق واضح لمنتجاتهم ومحاصيلهم.

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