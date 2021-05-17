عبور 310 مركبات إلى قطر خلال ساعات.. و«الجمارك» تكشف شروط السفر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

عبرت نحو 310 مركبات إلى دولة قطر، من خلال منفذ سلوى البري، وذلك خلال الساعات الأولى لفتح الحدود البرية والبحرية والجوية، فجر اليوم الإثنين.

وأوضح مراسل برنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية” أن جميع الجهات والدوائر الحكومية بمنفذ سلوى تعمل على قدم وساق لتسهيل إجراءات العبور للمسافرين.

وأشار إلى أن حركة الدخول إلى قطر تعتبر قليلة نسبيا؛ حيث عبرت 310 مركبات فقط في ساعات صباح اليوم الإثنين.

وبخصوص شروط السفر إلى قطر، نقل مراسل برنامج “اليوم” عن مسؤولين بالجمارك، أن من تلقى جرعتي لقاح كورونا عليه أخذ تأمين السفر وفحص بي سي آر، ولا يشترط عند وصوله إلى قطر الحجر الصحي لمدة أسبوع، لافتا إلى أن الحجر لمدة أسبوع يطبق على من أخذ جرعة واحدة من لقاح كورونا، وكذلك على الأطفال.