«الزعاق»: نشاهد أروع الأجرام السماوية بالعين المجردة خلال هذه الأيام (فيديو)

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قال الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد، إنه يمكن خلال هذه الأيام مشاهدة ألمع وأروع وأجمل الأجرام السماوية في الأفق الغربي بعد مغيب الشمس بالعين المجردة.

وأشار في مقطع مصور نشرته قناة العربية، إن هذا الأمر سيستمر طوال فترة الصيف، مبيناً أن العرب قديما كانوا يتشاءمون بحركات الكواكب والنجوم، ولكن الإسلام أبطل هذا الأمر.

وأوضح أن النجوم تخلق الضوء بذاتها والكواكب تعكس ضوء النجم والمجرات عبارة عن تجمعات نجمية مهولة الشكل.

ولفت إلى أنه سيتم خلال هذه الأيام مشاهدة خمسة من السرايات أي الكواكب وهي عطارد والزهرة في الجهة الغربية، والمشتري وزحل بالجهة الشرقية، والمريخ طوال الليل.