وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي.. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين.

وأوضح أن الوظائف المتاحة لحملة شهادة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض، وفق المسميات التالية:

– أخصائي تمريض/ طوارئ.

– أخصائي تمريض/ وحدة العناية المركزة.

– أخصائي تمريض/ قابلة.

– أخصائي تمريض/ عناية مركزة أمراض الأعصاب.

– أخصائي تمريض/ عناية مركزة أطفال.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي(هنا)