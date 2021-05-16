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جازان.. ضبط 72 امرأة في تجمع بقاعة أفراح مخالف لاحترازات كورونا

جازان.. ضبط 72 امرأة في تجمع بقاعة أفراح مخالف لاحترازات كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة جازان، عن ضبط (72) امرأة في إحدى قاعات الأفراح في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية.

وصَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة، ضبطت (72) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات.

وأوضح أنه قد تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي و المسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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