ماذا يحدث عند الاشتباه بوجود مصاب كورونا على متن الطائرة؟.. «الطيران المدني» يجيب (فيديو)

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أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، الإجراءات التي يتم اتخاذها حال الاشتباه بإصابة راكب بفيروس كورونا على متن الطائرة.

وقال خلال حديثه في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة حول مستجدات كورونا، إن الطواقم داخل الطائرات مدربة بشكل كامل للتعامل مع مثل هذه الحالات، وسيتم تخصيص جزء من المقاعد كمنطقة حجر أثناء الرحلة.

وأضاف أنه سيتم تعيين أحد أفراد الطاقم للتعامل مع المصاب والحد من تحركاته، وأشار إلى أنه عند الوصول سيتم نقل المصاب إلى المستشفى حسب الآلية المعتمدة من وزارة الصحة.