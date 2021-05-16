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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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قبل ساعات من عودة الرحلات.. تنبيه مهم من «الطيران المدني» للمسافرين عبر مطارات المملكة

قبل ساعات من عودة الرحلات.. تنبيه مهم من «الطيران المدني» للمسافرين عبر مطارات المملكة
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تواصل – فريق التحرير :

قال المتحدث الرسمي للطيران المدني، إن المملكة تشهد تحليق 385 رحلة من 9 مطارات دولية في المملكة، أبرزها مطار الملك خالد الدولي في الرياض بواقع 225 رحلة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بواقع 75 رحلة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام بواقع 66 رحلة.

وأوضح أنه من ضمن إجراءات السلامة خُصصت بعض المقاعد في الطائرات منطقة حجر للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة أثناء الرحلة.

وأضاف: “على المسافرين أن يحملوا الشهادات الصحية المعتمدة في السعودية، وعلى غير السعوديين القادمين إلى المملكة إصدار الشهادات الصحية، ونشدد على أهمية تطبيق الاحترازات وعلى الجميع تحميل تطبيق توكلنا”.

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