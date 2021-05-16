هذه الفئات المستثناة من قرار الحجر الصحي للقادمين إلى المملكة

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أكد المقدم طلال الشلهوب، المتحدث باسم وزارة الداخلية، بدء تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، اعتبارا من الخميس المقبل 8 شوال.

وكشف المقدم طلال الشلهوب عن الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي عند القدوم إلى المملكة، وهم:

أولاً- القادمون عبر المنافذ الجوية: المواطنين والمواطنات وزوجة المواطن وزوج المواطنة وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية المرافقة، لأي من الفئات التي تم ذكرها والمحصنون والوفود الرسمية، وكذلك من يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيون وعائلاتهم، وطواقم الملاحة البحرية، وكذلك من له علاقة بسلال الإمداد الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة.

ثانياً- القادمون عبر المنافذ البرية والبحرية: المواطنين والمواطنات وزوجة المواطن وزوج المواطنة وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية المرافقة، لأي من الفئات التي تم ذكرها ، سائقو الشاحنات ومساعديهم من جميع المنافذ، ووكذلك من يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيون وعائلاتهم، وطواقم الملاحة البحرية، وكذلك من له علاقة بسلال الإمداد الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة.

وأوضح أن من يخالف تعليمات الحجر الصحي والعزل، يعاقب بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن عامين أو بهما معاً، وفي حين تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.