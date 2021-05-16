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جدة.. ضبط 5 مواطنين تشاجروا في مناسبة ونشروا المقطع بمواقع التواصل

جدة.. ضبط 5 مواطنين تشاجروا في مناسبة ونشروا المقطع بمواقع التواصل
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تواصل – فريق التحرير :

ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على 5 أشخاص لمشاجرتهم في مناسبة اجتماعية ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة بين أشخاص أثناء حضورهم مناسبة اجتماعية، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة – بفضل الله – من القبض عليهم.

وأوضح أنهم (5) مواطنين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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