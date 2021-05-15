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خبيرة تغذية تحدد النظام الغذائي الصحي بعد رمضان

خبيرة تغذية تحدد النظام الغذائي الصحي بعد رمضان
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تواصل – وكالات :

قدمت خبيرة تغذية مجموعة من النصائح بشأن النظام الغذائي الصحي بعد شهر رمضان.

وقالت استشاري التغذية العلاجية فرح حسين ، بحسب موقع “مصراوي”، إنه من المهم الاستمرار على العادات الغذائية الصحية التي تم اكتسابها خلال شهر رمضان.

وضربت بعض الأمثلة لهذه العادات الغذائية كتقليل استهلاك المشروبات المنبهة والغازية والحد من استهلاك الأطعمة المملحة، كما دعت إلى الاهتمام بشرب الماء وتناول طبق السلطة بشكل دائم.

وشددت فرح على أهمية تنظيم أوقات الوجبات والعودة تدريجياً إلى النظام الغذائي العادي السابق لشهر رمضان، وعدم المبالغة في الطعام من حيث الكمية والنوعية.

ونصحت بتناول وجبة إفطار خفيفة في أيام العيد، مشيرة إلى أن تناول وجبات ثقيلة خلال أيام العيد أحد الأخطاء الشائعة.

وحذرت من التركيز على تناول الحلوى المختلفة مثل الكعك والبسكويت، خاصة في صباح أول أيام العيد، موضحة أن ذلك قد يتسبب في إرباك الجهاز الهضمي.

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