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رئاسة أمن الدولة تكشف مهام المباحث العامة في أمن المطارات بالمملكة

رئاسة أمن الدولة تكشف مهام المباحث العامة في أمن المطارات بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت رئاسة أمن الدولة المهام التي تباشرها المباحث العامة في المطارات، بدءاً من إقلاع الطائرة حتى وصولها إلى وجهتها بسلام.

وقالت رئاسة أمن الدولة، عبر حسابها بتويتر، إن المباحث العامة برئاسة أمن الدول تباشر مهام أمن المطارات في 27 مطاراً بجميع مناطق المملكة عبر العديد من المسارات، تبدأ بمسار تفتيش الأمتعة والمتعلقات الشخصية للتأكد من عدم حمل أي متعلقات تهدد أمن وسلامة الطائرة الركاب.

وأوضحت أمن الدولة، أن من المواد الخطرة والمحظورة كليا على الطائرة هي، الذخائر والسوائل والغازات الحارقة والأسلحة البيضاء والأدوات الحادة وما شابه ذلك، وتجاوز الكميات المسموح بها من السوائل.

وأكدت أن جميع الإجراءات الأمنية في المطارات تتم على مدار الساعة بدقة واحترافية من قبل منسوبي أمن المطارات.

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