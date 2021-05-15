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«الجمارك» تحدد شروط استيراد المواطن للمركبات من الخارج

«الجمارك» تحدد شروط استيراد المواطن للمركبات من الخارج
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تواصل – فريق التحرير :

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شروط السماح للمواطنين باستيراد المركبات من الخارج.

وقالت “الجمارك” عبر حسابها في تويتر رداً على استفسار من مواطن مبتعث في البحرين وقام بشراء سيارة ويريد جلبها للممكة : “آخر سنة صنع يُسمح بدخولها 2016 على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما أن الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%”.

وأضافت “الجمارك” أنه يحق لكل مواطن الحق بإستيراد مركبتين خلال السنة (12 شهر)، ويتم إحتسابها من تاريخ شراء المركبة الأولى.

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