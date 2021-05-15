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يضم مكتب الإخبارية.. قوات الاحتلال تدمر ثاني أكبر برج سكني في غزة (فيديو)

يضم مكتب الإخبارية.. قوات الاحتلال تدمر ثاني أكبر برج سكني في غزة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو يظهر تدمير قوات الاحتلال ثاني أكبر برج في قطاع غزة، حيث دمر قصف مدفعي تابع للاحتلال الصهيوني برج “الجلاء”.

ويحتوي برج الجلاء على العديد من المكاتب الإعلامية بما فيها مكتب قناة “الإخبارية”.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مساء الإثنين الماضي، إلى 136 شهيداً، بينهم 31 طفلاً، و20 امرأة، وإصابة أكثر من 1000، بينهم حالات خطيرة.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بسلسلة غارات تشنها طائراتها الحربية، إضافة إلى قصف مدفعي على منازل المواطنين، والمباني السكنية، وتجمعات المواطنين العزل التي لحقها دمار كبير.

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