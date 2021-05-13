«النمر» يحذر من خطر الأطعمة في العيد.. تسبب جلطات القلب

حذر د. الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة الإفراط في تناول السكريات والحلويات، لاسيما في عيد الفطر المبارك.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تحذير: الأطعمة عالية مؤشر السكر G.I (فيها سكريات سريعة الامتصاص) تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب في الأصحاء وفي مرضى القلب”.

وتابع د. خالد النمر: “لذلك يجب الابتعاد عن هذه الأطعمة قدر الامكان مثل: الحلويات، الكيك، الكوكيز، الايسكريم….الخ”.