«النمر» يحذر من خطر الأطعمة في العيد.. تسبب جلطات القلب

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حذر د. الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة الإفراط في تناول السكريات والحلويات، لاسيما في عيد الفطر المبارك.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تحذير: الأطعمة عالية مؤشر السكر G.I (فيها سكريات سريعة الامتصاص) تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب في الأصحاء وفي مرضى القلب”.
وتابع د. خالد النمر: “لذلك يجب الابتعاد عن هذه الأطعمة قدر الامكان مثل: الحلويات، الكيك، الكوكيز، الايسكريم….الخ”.
تحذير:
الأطعمة عالية مؤشر السكر G.I
(فيها سكريات سريعة الامتصاص) تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب في الأصحاء وفي مرضى القلب لذلك يجب الابتعاد عنها قدر الامكان مثل:
الحلويات،الكيك،الكوكيز،الايسكريم….الخ.
المرجع:
NEJM 2021
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK)May 13, 2021