الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«النمر» يحذر من خطر الأطعمة في العيد.. تسبب جلطات القلب

«النمر» يحذر من خطر الأطعمة في العيد.. تسبب جلطات القلب
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة الإفراط في تناول السكريات والحلويات، لاسيما في عيد الفطر المبارك.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تحذير: الأطعمة عالية مؤشر السكر G.I (فيها سكريات سريعة الامتصاص) تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب في الأصحاء وفي مرضى القلب”.

وتابع د. خالد النمر: “لذلك يجب الابتعاد عن هذه الأطعمة قدر الامكان مثل: الحلويات، الكيك، الكوكيز، الايسكريم….الخ”.

مواد ذات صلة

«الزعاق»: هلال شوال وُلد مبكرا.. عمره قرابة اليومين وسيكون كبير الحجم (فيديو)

«الزعاق»: هلال شوال وُلد مبكرا.. عمره قرابة اليومين وسيكون كبير الحجم (فيديو)

رئيس هيئة الأركان العامة يزور مصابي القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر

رئيس هيئة الأركان العامة يزور مصابي القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر

ولي العهد يعايد منسوبي وزارة الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك

ولي العهد يعايد منسوبي وزارة الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك

استشاري يحذر من الألعاب النارية في العيد.. تسبب أضراراً خطيرة

استشاري يحذر من الألعاب النارية في العيد.. تسبب أضراراً خطيرة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>