الرياض.. إغلاق 249 منشأة مخالفة لضوابط الإجراءات الاحترازية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض أنه تم إغلاق 249 مخالفة لضوابط الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد تنفيذ 22 ألف جولة رقابية خلال الأيام الـ5 الماضية، للتأكد من ضوابط الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الجولات أسفرت عن رصد نحو 1,741 مخالفة، فضلا عن إغلاق 249 منشأة مخالفة لضوابط الإجراءات الاحترازية.

وتنوعت المخالفات ما بين عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة، وعدم ارتداء الكمامات، وتجمعات للعاملين والزبائن.