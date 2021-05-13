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خطورة أخذ اللقاح مع وجود اشتباه إصابة لمخالطة مصاب؟..«الصحة» توضح

خطورة أخذ اللقاح مع وجود اشتباه إصابة لمخالطة مصاب؟..«الصحة» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة الإجراءات الصحيحة التي يجب الالتزام بها، حال مخالطة مصاب بفيروس كورونا، وكذلك الموقف من تلقي اللقاح.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه: “أنا مخالط مصاب قبل أمس وغداً عندي موعد لقاح هل من خطورة في أخذ اللقاح مع وجود اشتباه إصابة؟

وردت الصحة في تغريدة عبر حسابها الرسمي “الصحة 937″، بقولها: “حسب التوصيات الحالية فإنه بشكل عام عند مخالطة حالة مؤكدة بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد عن ١٥ دقيقة يتم عمل التالي : يعزل المخالط إذا ظهرت عليه أعراض لمدة (١٠ أيام على الأقل) من تاريخ ظهور الأعراض عليه وينهي العزل بشرط أن تكون آخر ٣ أيام بدون أعراض”.

وتابعت أنه يتم حجر المخالط لمدة ( ١٠ أيام ) من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب أو من تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب ويمكن قصر مدة الحجر إلى ( ٧ أيام ) في حال توفر نتيجة فحص مخبري ( PCR ) سلبية للمخالط أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر.

وأوضحت الصحة أنه يمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه أعراض مع التزامه بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، وفي حال ظهرت على المخالط الأعراض يعزل نفسه فوراً ويقوم بعمل مسحه للفحص المخبري.

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