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ولي العهد وأمير دولة قطر يعقدان جلسة مباحثات

ولي العهد وأمير دولة قطر يعقدان جلسة مباحثات
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تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة اليوم، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وقد عقد سمو ولي العهد جلسة مباحثات مع سمو أمير دولة قطر، رحب سمو ولي العهد في بدايتها بسمو أمير دولة قطر ومرافقيه في المملكة، ناقلا تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فيما أعرب سمو أمير دولة قطر، عن تحياته لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – ، وسعادته بزيارة المملكة، ولقائه سمو ولي العهد.
وقد تبادل سمو ولي العهد وسمو أمير دولة قطر التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.
وقد جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.
كما حضر الجلسة من الجانب القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، ومعالي وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير المالية الأستاذ علي بن أحمد الكواري.

 

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