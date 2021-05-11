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بريطاني يعيش في المملكة يروي قصة صيام أول يوم له في رمضان (فيديو)

بريطاني يعيش في المملكة يروي قصة صيام أول يوم له في رمضان (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

روى عبدالرحمن عافية، وهو بريطاني دخل الإسلام ويعيش ويعمل في السعودية، تفاصيل أول يوم صامه في شهر رمضان المبارك.

وقال عبدالرحمن عافية، في حلقة برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر ، إنه صام رمضان بعد إعلان إسلامه بشهرين تقريباً، وكان يشعر بصعوبة في أول يوم.

وتابع عبدالرحمن عافية إنه اتصل بأحد الأصدقاء المسلمين والذي أخبره أن رمضان بعد أيام قليلة وعليك الصيام، فعرف منه معنى الصيام، فقال له إنه أمر صعب، ولكن هذا الصديق قال له (جرب أول يوم فقط، وقرأ عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم {للصائم فرحتان، فرحةٌ حينَ يفطرُ، وفرحةٌ حينَ يَلقى ربَّهُ}.

وأضاف الحمد لله الذي أتم علي صيام هذا اليوم، وحينما اقترب موعد الإفطار ذهبت إلى أحد المطاعم واشترين ثلاث وجبات وانتظرت وقت المغرب وتناولت الإفطار”.

 

 

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