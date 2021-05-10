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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد المقابلات الشخصية للوظائف الصحية

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد المقابلات الشخصية للوظائف الصحية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة الإدارة العامة للموارد البشرية أرقام الطلبات الخاصة بالمتقدمين المرشحين والمرشحات للمقابلات الشخصية على الوظائف الصحية والتي تم الإعلان عنها لمستشفى الأسنان الجامعي للعام 1442هـ.

وأوضحت الجامعة أنه سوف تجرى المقابلات بمبنى كلية طب الأسنان رقم (12) وفقاً للمواعيد الموضحة على رأس كل جدول أدناه، علماً أن هذه المقابلة من متطلبات المسابقة الوظيفية ولا تعني القبول النهائي على الوظيفة.

ويمكن الاستعلام ومعرفة حالة الترشيح بالدخول على رابط برنامج المسابقة الوظيفية التالي:(اضغط هنــا).

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