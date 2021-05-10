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«مدني جازان»: سقوط مقذوف حوثي في قرية حدودية نتج عنه عدة أضرار مادية دون إصابات

«مدني جازان»: سقوط مقذوف حوثي في قرية حدودية نتج عنه عدة أضرار مادية دون إصابات
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تواصل – فريق التحرير:

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وأضاف أنه بمباشرة جهات الاختصاص للموقع، اتضح سقوط مقذوف عسكري في فناء أحد المنازل، نتج عنه تضرر المنزل وعدد من المركبات المدنية بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، دون حدوث أي إصابات – ولله الحمد – كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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