تعميم من «الصحة»: أخذ لقاح «كورونا» شرط الدخول لمقارها ابتداءً من هذا الموعد

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة الصحة تعميماً يفيد بأن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور الموظفين إلى مقراتها.

وأكدت “الصحة” أن الدخول إلى جميع مقارها الصحية سيقتصر على ما يظهر في تطبيق توكلنا كمحصن أو محصن جرعة أولى أو محصن متعاف اعتبارا من تاريخ 01/‏07/‏2021، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأوضح وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان، في تعميم، أنه بناء على الإعلان الصادر من الموارد البشرية الذي أكد أن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور الموظفين والموظفات إلى مقرات العمل في جميع القطاعات ومنها القطاعات العامة، ولرغبة الوزارة في خلق بيئة عمل آمنة وصحية لمنسوبيها وللمراجعين، فإننا نأمل منكم حث جميع الموظفين الحصول على لقاح فايروس كورونا بشكل عاجل.

وأشار إلى أن الدخول لجميع المباني التابعة لوزارة الصحة سيكون حسب ما يظهر في تطبيق توكلنا كمحصن أو محصن جرعة أولى أو محصن متعاف.