الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«تصفية» تستعيد 800 مليون ريال لمصلحة المساهمين منذ بداية العام الجاري

«تصفية» تستعيد 800 مليون ريال لمصلحة المساهمين منذ بداية العام الجاري
0

تواصل- فريق التحرير:

أكد أمين لجنة المساهمات العقارية “تصفية” ، الدكتور بدر الشويعر، أن اللجنة تمكنت من استعادة ما يقارب (٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال لمصلحة المساهمين منذ مطلع العام ٢٠٢١م.
وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن “تصفية” سوف تبدأ في مستهل النصف الثاني من العام الجاري بتصفية أكثر من (٢٥,٠٠٠,٠٠٠م٢).
جدير بالذكر أن لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، دعت المساهمين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم إلى سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي، تمهيدًا لصرف مستحقاتهم.
وشددت اللجنة على سريان الصرف في 12 مساهمة بالمنطقة الشرقية، ومنها: مساهمة عقد العروس والرمال، مساهمة الجبيل، مساهمة عين السيح، مساهمة أرض قطر، مساهمة شرق الخياطية، مساهمة المجيدية، شمال الصناعية – عادل الحداد، مساهمة درة الخليج، مساهمة جوهرة الشرق، مساهمة البدرية بالأحساء، مساهمة جوهرة الخفجي، مساهمة الرفيعة.

مواد ذات صلة

توضيح مهم بشأن رفع طلبات تملك العقارات

توضيح مهم بشأن رفع طلبات تملك العقارات

«إحكام»: إثبات الملكية شرط نظر الأراضي القديمة

«إحكام»: إثبات الملكية شرط نظر الأراضي القديمة

«تصفية»: بيع أرض الشهابية بمبلغ جاوز 180 مليون ريال

«تصفية»: بيع أرض الشهابية بمبلغ جاوز 180 مليون ريال

«تصفية» تعلن بيع أرض الفيحاء بمبلغ يتجاوز الـ 113 مليون ريال

«تصفية» تعلن بيع أرض الفيحاء بمبلغ يتجاوز الـ 113 مليون ريال

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة