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«الجهني» يتوقع: رؤية هلال شوال غداً مستحيلة.. وعيد الفطر الخميس

«الجهني» يتوقع: رؤية هلال شوال غداً مستحيلة.. وعيد الفطر الخميس
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تواصل – فريق التحرير:

قال د. زياد الجهني خبير الطقس وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، إن رؤية هلال شهر شوال، غداً الثلاثاء، مستحيلة وذلك لغروب الهلال قبل غروب الشمس.

وأضاف الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن رمضان ثلاثون يوماً وعيد الفطر يوم الخميس ان شاء الله.. كل عام وأنتم بخير”.

يذكر أن المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء يوم غدٍ الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

 

 

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