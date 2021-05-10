الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

زكاة الأفراد الاختيارية تتجاوز 70 مليون ريال عبر خدمة «زكاتي» الإلكترونية

زكاة الأفراد الاختيارية تتجاوز 70 مليون ريال عبر خدمة «زكاتي» الإلكترونية
0

تواصل – فريق التحرير:

تلقّت خدمة “زكاتي” الإلكترونية التي تشرف عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 70 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية، وذلك حتى يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، مقابل 40 مليون ريال في شهر رمضان من العام الماضي.

وكشفت “الزكاة والضريبة والجمارك” عن أن جميع مبالغ زكاة الأفراد الواردة إلى خدمة “زكاتي” تم توجيهها إلى وكالة الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لصرفها على المستحقين من مستفيدي البرنامج، مبينةً في السياق ذاته أنه يمكن للأفراد الاستفادة من خدمة “زكاتي” على مدار العام.

جدير بالذكر أن خدمة “زكاتي” تأتي في عامها الرابع على التوالي، اغتناماً لشهر رمضان المبارك في إخراج الأفراد زكاتهم عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني من خلال وسائل الدفع الآمنة التي تتيحها الخدمة، وهي: مدى، وسداد، و Apple Pay.

مواد ذات صلة

«الزكاة والدخل»: 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية

«الزكاة والدخل»: 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية

هل تجب الزكاة على سيارات الأجرة؟ الشيخ الخضير يجيب

هل تجب الزكاة على سيارات الأجرة؟ الشيخ الخضير يجيب

«زكاتي» تتلقى أكثر من 27 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد

«زكاتي» تتلقى أكثر من 27 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد

«تبرع» تتيح فرصة دفع «زكاة الفطر» مبكراً لإخراجها في وقتها المحدد شرعاً

«تبرع» تتيح فرصة دفع «زكاة الفطر» مبكراً لإخراجها في وقتها المحدد شرعاً

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة