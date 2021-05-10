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تعميم مهم من «الطيران المدني» بشأن دخول المسافرين الأجانب إلى المملكة

تعميم مهم من «الطيران المدني» بشأن دخول المسافرين الأجانب إلى المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تطبيق إجراءات جديدة لدخول المسافرين كافة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة إلى المملكة عبر تعميم وجهته اليوم إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، وذلك إشارة إلى بيان وزارة الداخلية بشأن إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يُعلَّق القدوم منها.

وينص التعميم على تطبيق الحجر المؤسسي على المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها، على نفقتهم وستكون ضمن سعر التذكرة مع الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية المخاطر التي قد تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا( COVID 19 ).

وأكدت الهيئة على الناقلات الجوية ضرورة حمل جميع المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة المحصنين وغير المحصنين الشهادات الصحية المعتمدة في المملكة (شهادات فحص فيروس كورونا PCR) لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر، فيما يسمح للمحصنين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة الذين تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى فترة الحجر، شريطة تقديم شهادة تطعيم رسمية قبل وعند وصولهم.

وألزمت الهيئة العامة للطيران المدني الناقلات الجوية بالتعاقد مع دور ومرافق الإيواء المعتمدة من وزارة السياحة لإقامة المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة الذين تنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي ولمدة سبعة أيام على أن يجري عمل مسحة في اليوم السادس وتكون نتيجتها سلبية.

وأكدت الهيئة أنه سيبدأ العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ الموافق 20 مايو 2021م.

يذكر أن الهيئة تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة؛ بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات السفر بالمطارات السعودية، كما تتضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إلزام الجهات المعنية وشركات النقل الجوي العاملة في مطارات المملكة كافة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، كما فتحت الهيئة قنوات اتصال في مركز العناية بالمسافرين على مدار الساعة رقم (8001168888) بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي لاستقبال استفسارات المسافرين (@GacaCare) والبريد الإلكتروني (CustomerCare@gaca.gov.sa) أو موقع الهيئة الإلكتروني: (gaca.gov.sa)

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