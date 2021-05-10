اعتراض وتدمير طائرة «مفخخة» أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مطار أبها الدولي

تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء اليوم الاثنين (10 مايو 2021م) تم اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة .

وأوضح العميد المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تساقطت بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين -ولله الحمد-، ونتج عن ذلك تهشم زجاج بعض عربات المساندة الأرضية لحافلات نقل المسافرين.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه المليشيا الإرهابية وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم العدائي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.