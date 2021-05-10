الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

اعتراض وتدمير طائرة «مفخخة» أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مطار أبها الدولي

اعتراض وتدمير طائرة «مفخخة» أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مطار أبها الدولي
0

تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء اليوم الاثنين (10 مايو 2021م) تم اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة .

وأوضح العميد المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تساقطت بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين -ولله الحمد-، ونتج عن ذلك تهشم زجاج بعض عربات المساندة الأرضية لحافلات نقل المسافرين.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه المليشيا الإرهابية وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم العدائي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

 

مواد ذات صلة

شاهد.. لحظات تدمير «مفخخة» أطلقها الحوثي تجاه المملكة اليوم

شاهد.. لحظات تدمير «مفخخة» أطلقها الحوثي تجاه المملكة اليوم

التحالف العربي: اعتراض وتدمير «مسيرة مفخخة» أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

التحالف العربي: اعتراض وتدمير «مسيرة مفخخة» أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

قيادة التحالف : اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه المدنيين بالمنطقة الجنوبية

قيادة التحالف : اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه المدنيين بالمنطقة الجنوبية

«التحالف»: إحباط عمل إرهابي وتدمير زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر

«التحالف»: إحباط عمل إرهابي وتدمير زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة