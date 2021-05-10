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وزير الشؤون الإسلامية يوجه الخطباء على حث المصلين بأخذ لقاح كورونا خلال خطبة العيد

وزير الشؤون الإسلامية يوجه الخطباء على حث المصلين بأخذ لقاح كورونا خلال خطبة العيد
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تواصل – فريق التحرير:

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كافة الخطباء في عموم مناطق المملكة، بحث المصلين في خطبة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ على أخذ لقاح “فايروس كورونا وبيان أنه – بإذن الله- هو الطريق الأكثر تأثيراً لتعود الحياة كما كانت ولتعود المساجد بشكل طبيعي يكون فيها المصلين متراصين محصنين، والتأكيد على الاستمرار بالعمل بالإحترازات الصحية من عدم المصافحة، والابتعاد عن التجمعات ولبس الكمامة وتطبيقها في كل وقت وخاصة في مناسبات الأعياد حتى لا نفقد أياً من أحبابنا”.

ويأتي توجيه معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ استناداً إلى ما ورد لمقام وزارة الشؤون الإسلامية من برقية معالي وزير الصحة ذات الرقم ( 1763099) المؤرخة في 23/9/1442هـ، المتضمنه رغبة وزارة الصحة في حث الناس في خطبة عيد الفطر المبارك لهذا العام على أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا والعمل وفق التعليمات المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية في ختام التعميم على الخطباء باعتماد تنفيذه وحث المجتمع من خلال خطبة صلاة عيد الفطر لهذا العام بتقليل الزيارات والابتعاد عن التجمعات، والاكتفاء بتبادل التهنئة بوسائل الاتصال؛ للحماية من خطر انتشار هذا الوباء.

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