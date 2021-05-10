وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عبر موقع بوابة التوظيف، عن توفر وظائف طبية وصحية شاغرة في الطائف وحفر الباطن.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية:

ممرض قانوني أول العيادات الخارجية (7 وظائف).

ممرض قانوني أول الحضانة. (3 وظائف).

ممرض أول (16 وظيفة).

طاقم تمريض – وحدة جراحة اليوم الواحد (6 وظائف).

ممرض قانوني أول مركز الرعاية.(3 وظائف).

ممرض قانوني أول – عناية القلب المركزة(الطائف).

ممرض قانوني أول – جراحة الرجال (وظيفتان).

وللتقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل حول الوظائف المعلنة يمكن زيارة الرابط التالي:هنا.