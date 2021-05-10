بسيولة 6 مليارات.. مؤشر الأسهم ينهي آخر جلسات شهر رمضان على ارتفاع 0.9%

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اختتم مؤشر الأسهم “تاسي” آخر جلسات شهر رمضان المبارك على ارتفاع 94.49 نقطة، وبنسبة 0.92%، مقارنة بالجلسة السابقة وأغلق عند 10322.68 نقطة.

في المقابل أنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم الإثنين على تراجع 663.32 نقطة وبنسبة 2.6%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند 24885.77 نقطة، وبلغت السيولة في “نمو” اليوم نحو 45.3 مليون ريال، وجاءت عن طريق تداول 662.3 الف سهم، من خلال تنفيذ 1361 صفقة.

وبلغت السيولة اليوم في السوق الرئيسية “تاسي” نحو 6.07 مليار ريال، وجاءت من تداول 222 مليون سهم، من خلال تنفيذ 252.5 الف صفقة، حققت اسهم 129 شركة ارتفاع فيما تراجعت 58 شركة اخرى.

وعلى صعيد القطاعات فقد ارتفعت 20 من قطاعات السوق الـ 21 تصدرها، تجزئة السلع الكمالية 3.3%، والخدمات الاستهلاكية 2.3%، والاعلام والترفيه 1.9%، وادارة وتطوير العقارات 1.6%، والنقل 1.6%، فيما اغلق قطاع الاستثمار والتمويل على انخفاض 0.1%.

وكانت، فش فاش 29.9%، ومشاعر ريت 6.2%، وجرير 4.9%، وسيرا 4.3%، والخزف وبنك الجزيرة 3.9%، هي أكبر الشركات المرتفعة اليوم.

فيما كانت، الوطنية للبناء والتسويق 5.9%، والجزيرة ريت 2.7%، وسويكورب وابل ريت 2.6%، وتشب 2.4%، وحلواني 2.3%، وتعليم ريت والتطويرية الغذائية 2%، هي أكبر الشركات المتراجعة اليوم.