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اليمن.. مسلح حوثي يقتل إمام مسجد «تسعيني» في صلاة التراويح

اليمن.. مسلح حوثي يقتل إمام مسجد «تسعيني» في صلاة التراويح
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تواصل – وكالات:

أقدم مسلح حوثي، على قتل إمام مسجد في التسعين من العمر شمالي اليمن، وهو يؤم المصلين في صلاة التراويح، على خلفية منع ميليشيات الحوثي إقامة هذه الشعيرة الدينية.

وكشفت مصادر بحسب “العربية. نت”، أن عنصراً حوثياً يدعى أحمد العزي، اقتحم المسجد في قرية راود حين كان المسن محمد ناصر زايد، يؤم المصلين في صلاة التراويح، وقام بالاعتداء عليه، مما أدى إلى سقوطه على الأرض، ودخل بعدها في غيبوبة أدت إلى وفاته.

وأوضحت المصادر أن المواطنين قاموا بنقل إمام المسجد إلى صنعاء لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة متأثراً باعتداء العنصر الحوثي.

وسبق أن قام المشرف الحوثي في مديرية جبل المحويت الملقب أبو أيمن الشاحذي بالاعتداء على رجل مسن داخل المسجد في الثامن من رمضان، أثناء قيامه بالدعاء على الحوثيين لتضييقهم على المواطنين داخل المساجد بمنطقة المعاينة، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.

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