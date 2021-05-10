الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الإحصاء»: نمو الاقتصاد غير النفطي 3.3% في الربع الأول من عام 2021

«الإحصاء»: نمو الاقتصاد غير النفطي 3.3% في الربع الأول من عام 2021
0

تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2021م، وبحسب التقديرات فقد حقَّق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بالتعديلات الموسمية خلال الربع الأول من عام2021م نمواً إيجابياً بلغت نسبته 4,0 % مقارنةً بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2020م.

وحقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2021م نمواً إيجابياً بنسبة 3.3 % مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م.

وأوضحت الهيئة أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية، يتمُّ إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، ويتم نشرها بعد 40 يومًا من نهاية الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بهذا الربع لا تزال غير مكتملة، وهي نفسها التقديرات التي يتمُّ إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية، ولكنها تتبنَّى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات الشهرية أو ربع السنوية، ويتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، مبينةً أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي تتعلق بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أية تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن التقديرات السريعة تُستخدم من قِبل صناع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافةً إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميًّا في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم.

للإطلاع على التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لعام 2021 اضغط :هنا.

مواد ذات صلة

«الإحصاء»: نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من 2020 بنسبة +2.8%

«الإحصاء»: نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من 2020 بنسبة +2.8%

مصادر: «الإحصاء» تعتزم إجراء التعداد السكاني للعام الجاري «عن بعد»

مصادر: «الإحصاء» تعتزم إجراء التعداد السكاني للعام الجاري «عن بعد»

«الإحصاء»: 83 ألف مواطن دخلوا سوق العمل خلال العام الماضي

«الإحصاء»: 83 ألف مواطن دخلوا سوق العمل خلال العام الماضي

«الإحصاء»: انخفاض معدل البطالة بين المواطنين خلال الربع الثالث من العام الماضي

«الإحصاء»: انخفاض معدل البطالة بين المواطنين خلال الربع الثالث من العام الماضي

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة