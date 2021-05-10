سفارة المملكة توضح اشتراطات السفر إلى «جورجيا»

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كشفت سفارة المملكة لدى جورجيا، اليوم الاثنين، عن اشتراطات السفر إلى دولة جورجيا.

وأوضحت السفارة، أنه يجب أن يكون لدى كل مسافر قادم إلى جورجيا حجز فندق و تذكرة ذهاب وعودة وتأمين صحي.

وأضافت أنه يجب الحصول على جرعتي لقاح كوفيد-19 ، مع إرفاق ما يثبت من تطبيق توكلنا أو صحتي وفي حال الحصول على جرعة واحدة فيلزم عمل تحليل PCR قبل موعد الوصول بـ 72 ساعة وتكون النتيجة سلبية وبعد ثلاثة أيام من الوصول، يلزم عمل تحليل PCR مرة أخرى.

ويمكن للمواطن التجول مع متابعة الأنظمة والإجراءات اللازمة للحد من الإصابة بكورونا، إلى جانب ضرورة تعبئة نموذج الدخول لكل مسافر قادم إلى جورجيا من خلال الصفحة من هنا .

وأشارت السفارة إلى أن فترة الحظر في عموم جورجيا من الساعه 9 مساءاً إلى الساعة 5 فجراً يومياً، مع ملاحظة أن رسوم مخالفة منع الحظر تبلغ نحو 583 دولار على الشخص الواحد.

وأكدت خضوع الأشخاص الذين سافروا إلى الهند خلال الـ 14 يوما الأخيرة قبل دخول جورجيا للحجر الصحي لمدة 14 يوماً (على نفقتهم الخاصة)، وفي هذه الحالة، اختبار PCR في اليوم الثالث ليس إلزامياً.