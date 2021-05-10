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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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لحمَلة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في «STC»

لحمَلة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في «STC»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف سياسات الموارد البشرية.

– محلل أول التصميم المؤسسي.

– مشرف التخطيط الوظيفي والحوكمة.

– أخصائي التطوير المؤسسي.

– مشرف الرقابة المالية.

– مشرف التخطيط ودعم الجودة.

– أخصائي التمكين التكنولوجي.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا

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